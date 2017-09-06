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В Швейцарии отказались передать Украине золото "семьи Януковича"
06.09.2017 19:09

В Швейцарии отказались передать Украине золото "семьи Януковича"

Власти Швейцарии отказались передать украинской стороне золото, которое было обнаружено в одном из местных банков и принадлежит кому-то из приближенных к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу людей. Соответствующее заявление сделали в федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии.

В ведомстве подчеркнули, что отдадут Киеву золото только после того, как будет подтверждено его происхождение.

"Возврат замороженных активов украинской власти может произойти только после того, как их незаконное происхождение будет установлено судом. Однако, пока окончательное судебное решение о конфискации этих активов не выдано украинскими судебными органами", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в департаменте подчеркнули, что активы оцениваются примерно в 70 миллионов швейцарских франков.

"Оценка суммы может быть изменена в зависимости от ряда критериев, таких как колебания валютных курсов, стоимость акционерного капитала, удаление лиц, на которые распространяется замораживание, частичное освобождение замороженных активов и так далее", - отмечается в сообщении.

Также в департаменте заверили, что готовы оказать Генеральной прокуратуре Украины помощь.

"Федеральная прокуратура, как ответственный правоохранительный орган в Швейцарии, имеет сведения об этом деле. Однако, на основании официальной тайны и расследований, Федеральная прокуратура пока не может комментировать любые текущие уголовные дела. Как всегда, до всех причастных применяется презумпция невиновности", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в Швейцарии проводят меры для передачи в государственный бюджет Украины полтонны золота, которые были изъяты у соратника бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Теги материала: Швейцария, Янукович-младший, золото, уголовное производство
Новости СМИ2
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