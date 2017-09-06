Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Кабмин назначил нового исполняющего обязанности главы Фонда госимущества
06.09.2017 18:10

Кабмин назначил нового исполняющего обязанности главы Фонда госимущества

Вице-премьер Украины Павел Розенко сообщил, что Кабинет министров Украины в ходе заседания назначил новым исполняющим обязанности руководителя Фонда государственного имущества Украины Виталия Трубарова, занимавшего должность главы аппарата ведомства с начала апреля этого года, передает Интерфакс-Украина.

Известно, что 13 апреля 2017 года на пленарном заседании Верховная Рада одобрила увольнение Игоря Билоуса с поста главы Фонда государственного имущества по собственному желанию.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Фонд государственного имущества Украины назначил исполняющим обязанности главы ведомства Дмитрия Парфененко, который являлся заместителем главы Фонда.

Также напомним, что в четверг, 13 апреля, Верховная Рада Украины поддержала прошение об отставке, поданное главой Фонда государственного имущества Игорем Билоусом. За соответствующее постановление свои голоса отдали 242 народных избранника.

Теги материала: Фонд государственного имущества Украины, Кабмин, заседание, Павел Розенко
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Минфин внес проект бюджета на 2018 год на рассмотрение Кабмина
Важное
Минфин внес проект бюджета на 2018 год на рассмотрение Кабмина
Верховная Рада может утвердить до 50 законопроектов уже этой осенью
Важное
Верховная Рада может утвердить до 50 законопроектов уже этой осенью
Гройсман назвал имя нового представителя правительства в Верховной Раде
Важное
Гройсман назвал имя нового представителя правительства в Верховной Раде
Кабмин рассматривает ряд проектов по водоснабжению Донбасса
Важное
Кабмин рассматривает ряд проектов по водоснабжению Донбасса
Евросоюз проведет внеочередное заседание из-за ситуации с КНДР
Важное
Евросоюз проведет внеочередное заседание из-за ситуации с КНДР
Кабмин основал Координационный центр по вопросам энергетики и назначил главу
Важное
Кабмин основал Координационный центр по вопросам энергетики и назначил главу

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017
Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017
Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
Эксклюзив  Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
04.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика