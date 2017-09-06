Кабмин назначил нового исполняющего обязанности главы Фонда госимущества

MIGnews.com.ua

Вице-премьер Украины Павел Розенко сообщил, что Кабинет министров Украины в ходе заседания назначил новым исполняющим обязанности руководителя Фонда государственного имущества Украины Виталия Трубарова, занимавшего должность главы аппарата ведомства с начала апреля этого года, передает Интерфакс-Украина.

Известно, что 13 апреля 2017 года на пленарном заседании Верховная Рада одобрила увольнение Игоря Билоуса с поста главы Фонда государственного имущества по собственному желанию.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Фонд государственного имущества Украины назначил исполняющим обязанности главы ведомства Дмитрия Парфененко , который являлся заместителем главы Фонда.