В Минюсте рассказали, когда заработает биометрия на границе

В Украине до конца года введут первые элементы биометрического контроля на границе. Такое заявление сделал министр юстиции Украины Павел Петренко в интервью РБК-Украина.
По словам главы Минюста, введение системы биометрической идентификации всех лиц, пересекающих государственную границу Украины, более эффективно, нежели обычный визовый режим, в частности, когда это касается бумажных виз.
"У многих ведь на руках не один паспорт, и это ограничение легко обойти", - заявил министр.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, правительство Украины планирует заставить граждан других стран сообщать в электронной форме о предстоящем посещении Украины. Данная норма зафиксирована в решении Совета национальной безопасности и обороны относительно биометрического контроля на границе.