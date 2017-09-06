В Минюсте рассказали, когда заработает биометрия на границе

MIGnews.com.ua

В Украине до конца года введут первые элементы биометрического контроля на границе. Такое заявление сделал министр юстиции Украины Павел Петренко в интервью РБК-Украина .

По словам главы Минюста, введение системы биометрической идентификации всех лиц, пересекающих государственную границу Украины, более эффективно, нежели обычный визовый режим, в частности, когда это касается бумажных виз.

"У многих ведь на руках не один паспорт, и это ограничение легко обойти", - заявил министр.