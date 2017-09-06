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В Минюсте рассказали, когда заработает биометрия на границе
06.09.2017 17:36

В Минюсте рассказали, когда заработает биометрия на границе

В Украине до конца года введут первые элементы биометрического контроля на границе. Такое заявление сделал министр юстиции Украины Павел Петренко в интервью РБК-Украина.

По словам главы Минюста, введение системы биометрической идентификации всех лиц, пересекающих государственную границу Украины, более эффективно, нежели обычный визовый режим, в частности, когда это касается бумажных виз.

"У многих ведь на руках не один паспорт, и это ограничение легко обойти", - заявил министр.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, правительство Украины планирует заставить граждан других стран сообщать в электронной форме о предстоящем посещении Украины. Данная норма зафиксирована в решении Совета национальной безопасности и обороны относительно биометрического контроля на границе.

Теги материала: Минюст, Павел Петренко, граница, иностранцы
Новости СМИ2
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