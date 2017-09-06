Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
В Москве неизвестные напали на Навального с сардельками
06.09.2017 17:31

В Москве неизвестные напали на Навального с сардельками

Группа неизвестных мужчин напала на основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, пытаясь повесить ему на шею сардельки, в московском аэропорту "Домодедово". Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Инцидент произошел в среду, 6 сентября. В свою очередь, оппозиционер заявил, что не понял, что именно должны были символизировать мясные изделия.

"Еду и думаю: что-то Кириенко в этот раз такое придумал, что символизм настолько глубокий - его не понять даже. Сардельки? Это означает, что, несмотря на критику оппозиции, сельское хозяйство поднимается? Или акция в поддержку импортозамещения?", - сказал он.

Как сообщал MIGnews.com.ua, российский оппозиционный политик Алексей Навальный дал положительный ответ на предложение так называемого экс-министра обороны "ДНР" лидера движения "Новороссия" Игоря Стрелкова (Гиркина) провести дебаты.

Теги материала: нападение, аэропорт, Алексей Навальный, видео, Москва
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Рабинович: У нас давно не шоковая, а убийственная терапия
Важное
Рабинович: У нас давно не шоковая, а убийственная терапия  Видеорепортаж
Рабинович: Пора заканчивать этот жуткий эксперимент над страной и идти на выборы
Важное
Рабинович: Пора заканчивать этот жуткий эксперимент над страной и идти на выборы  Видеорепортаж
Кобзон неожиданно раскрыл место жительства Януковича
Важное
Кобзон неожиданно раскрыл место жительства Януковича
Рабинович: Солдаты НАТО пройдут по Крещатику и уедут домой, а проблемы Украины никто не решит
Важное
Рабинович: Солдаты НАТО пройдут по Крещатику и уедут домой, а проблемы Украины никто не решит  Видеорепортаж
Эксперт: На санкции США Россия ответит оккупацией Беларуси
Важное
Эксклюзив  Эксперт: На санкции США Россия ответит оккупацией Беларуси  Видеорепортаж
В Якутске Pussy Riot устроили акцию в поддержку Сенцова
Важное
В Якутске Pussy Riot устроили акцию в поддержку Сенцова  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017
Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017
Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
Эксклюзив  Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
04.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика