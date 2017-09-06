В Москве неизвестные напали на Навального с сардельками

MIGnews.com.ua

Группа неизвестных мужчин напала на основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, пытаясь повесить ему на шею сардельки, в московском аэропорту "Домодедово". Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Инцидент произошел в среду, 6 сентября. В свою очередь, оппозиционер заявил, что не понял, что именно должны были символизировать мясные изделия.

"Еду и думаю: что-то Кириенко в этот раз такое придумал, что символизм настолько глубокий - его не понять даже. Сардельки? Это означает, что, несмотря на критику оппозиции, сельское хозяйство поднимается? Или акция в поддержку импортозамещения?", - сказал он.