Парламентский комитет одобрил ко второму чтению пенсионную реформу

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения одобрил ко второму чтению проект закона, предусматривающий повышение пенсий, пишет РБК-Украина.
По полученным данным, законопроект №6614 поддержали пять членов комитета, в то время как двое выступили против.
Напомним, данный проект предусматривает проведение так называемого осовременивания пенсий - это должно произойти уже с 1 октября текущего года. Также в соответствии с документом ужесточат требование к страховому стажу при выходе на пенсию. Таким образом, уже со следующего года минимальный страховой стаж при выходе на пенсию в 60 лет должен составлять 25 лет. После чего ежегодно будет увеличиваться на один год, вплоть до 2028 года, пока не составит 35 лет.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что после того, как пенсионная реформа будет проведена, нынешний большой список льготников, у которых будет право досрочно выйти на пенсию, пересмотрят в сторону сокращения.