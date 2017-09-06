Парламентский комитет одобрил ко второму чтению пенсионную реформу

MIGnews.com.ua

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения одобрил ко второму чтению проект закона, предусматривающий повышение пенсий, пишет РБК-Украина.

По полученным данным, законопроект №6614 поддержали пять членов комитета, в то время как двое выступили против.

Напомним, данный проект предусматривает проведение так называемого осовременивания пенсий - это должно произойти уже с 1 октября текущего года. Также в соответствии с документом ужесточат требование к страховому стажу при выходе на пенсию. Таким образом, уже со следующего года минимальный страховой стаж при выходе на пенсию в 60 лет должен составлять 25 лет. После чего ежегодно будет увеличиваться на один год, вплоть до 2028 года, пока не составит 35 лет.