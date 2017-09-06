Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Парламентский комитет одобрил ко второму чтению пенсионную реформу
06.09.2017 17:16

Парламентский комитет одобрил ко второму чтению пенсионную реформу

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения одобрил ко второму чтению проект закона, предусматривающий повышение пенсий, пишет РБК-Украина.

По полученным данным, законопроект №6614 поддержали пять членов комитета, в то время как двое выступили против.

Напомним, данный проект предусматривает проведение так называемого осовременивания пенсий - это должно произойти уже с 1 октября текущего года. Также в соответствии с документом ужесточат требование к страховому стажу при выходе на пенсию. Таким образом, уже со следующего года минимальный страховой стаж при выходе на пенсию в 60 лет должен составлять 25 лет. После чего ежегодно будет увеличиваться на один год, вплоть до 2028 года, пока не составит 35 лет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что после того, как пенсионная реформа будет проведена, нынешний большой список льготников, у которых будет право досрочно выйти на пенсию, пересмотрят в сторону сокращения.

Теги материала: Верховная Рада, пенсионная реформа, комитет
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Двенадцатилетней школе быть: Верховная Рада поддержала законопроект об образовании
Важное
Двенадцатилетней школе быть: Верховная Рада поддержала законопроект об образовании
Парубий открыл седьмую сессию Верховной Рады. ТРАНСЛЯЦИЯ
Важное
Парубий открыл седьмую сессию Верховной Рады. ТРАНСЛЯЦИЯ
Парубий о госбюджете-2018: Повышение минимальной зарплаты является приоритетом
Важное
Парубий о госбюджете-2018: Повышение минимальной зарплаты является приоритетом
Парубий назвал приоритеты работы Рады на осень
Важное
Парубий назвал приоритеты работы Рады на осень
Парубий: Рада начнет работу с реформы образования
Важное
Парубий: Рада начнет работу с реформы образования
Верховная Рада может утвердить до 50 законопроектов уже этой осенью
Важное
Верховная Рада может утвердить до 50 законопроектов уже этой осенью

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017
Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017
Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
Эксклюзив  Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
04.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика