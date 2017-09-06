Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Парламент Каталонии принял закон о проведении референдума
06.09.2017 17:06

Парламент Каталонии принял закон о проведении референдума

Члены парламента Каталонии проголосовали за проект закона о референдуме про независимость автономной области от Испании. Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что за принятие документа проголосовали 72 человека, 60 выступили против, еще трое воздержались, после 1 октября он автоматически вступит в силу.

Кроме того, сообщается, что закон, который состоит из 89 статей, предполагает, что новое государство останется членом Европейского союза, а его граждане будут иметь второе гражданство вместе с испанским.

Гражданами Каталонии автоматически станут испанские подданные, которые были зарегистрированы на ее территории, начиная с декабря 2016 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, премьер-министр Испании Мариано Рахой Брей заявил, что референдум об отделении Каталонии от Испании является "последним, чего желало бы сейчас каталонское общество".

Теги материала: Каталония, Испания, референдум, независимость, парламент, голосование, закон
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Порошенко и Гройсман прокомментировали принятие закона об образовании
Важное
Порошенко и Гройсман прокомментировали принятие закона об образовании
Двенадцатилетней школе быть: Верховная Рада поддержала законопроект об образовании
Важное
Двенадцатилетней школе быть: Верховная Рада поддержала законопроект об образовании
Порошенко подписал амнистию для участников АТО в 2016 году
Важное
Порошенко подписал амнистию для участников АТО в 2016 году
Отныне китайцев будут арестовать за использование национального гимна в рекламе
Важное
Отныне китайцев будут арестовать за использование национального гимна в рекламе
В Мининформполитики отреагировали на запрет въезда в Украину двум испанским журналистам
Важное
В Мининформполитики отреагировали на запрет въезда в Украину двум испанским журналистам
СБУ запретила двум испанским журналистам въезд в Украину
Важное
СБУ запретила двум испанским журналистам въезд в Украину

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017
Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017
Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
Эксклюзив  Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
04.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика