Парламент Каталонии принял закон о проведении референдума

MIGnews.com.ua

Члены парламента Каталонии проголосовали за проект закона о референдуме про независимость автономной области от Испании. Об этом сообщает AFP .

Отмечается, что за принятие документа проголосовали 72 человека, 60 выступили против, еще трое воздержались, после 1 октября он автоматически вступит в силу.

Кроме того, сообщается, что закон, который состоит из 89 статей, предполагает, что новое государство останется членом Европейского союза, а его граждане будут иметь второе гражданство вместе с испанским.

Гражданами Каталонии автоматически станут испанские подданные, которые были зарегистрированы на ее территории, начиная с декабря 2016 года.