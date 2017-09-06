В Германии поддержали идею размещения миротворцев на Донбассе

Власти Германии поддерживают идею размещения в зоне конфликта на востоке Украины миротворцев ООН. Такое заявление сделала заместитель спикера немецкого правительства Ульрике Деммер, пишет Deutsche Welle.
По ее словам, немецкое правительство выступает за размещение миротворцев не только вблизи линии разграничения, но и на остальной территории АТО.
Деммер также подчеркнула, что в настоящее время непонятно, будет ли достигнут компромисс до размещению миротворческой миссии на востоке Украины.
Относительно возможного участия в обсуждении данного вопроса представителей так называемых Донецкой и Луганской народных республик было отмечено: "Это было бы неприемлемым усилением значения самопровозглашенного руководства так называемых народных республик".
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Россия направила главе Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии разграничения на Донбассе.