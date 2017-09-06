В Германии поддержали идею размещения миротворцев на Донбассе

MIGnews.com.ua

Власти Германии поддерживают идею размещения в зоне конфликта на востоке Украины миротворцев ООН. Такое заявление сделала заместитель спикера немецкого правительства Ульрике Деммер, пишет Deutsche Welle .

По ее словам, немецкое правительство выступает за размещение миротворцев не только вблизи линии разграничения, но и на остальной территории АТО.

Деммер также подчеркнула, что в настоящее время непонятно, будет ли достигнут компромисс до размещению миротворческой миссии на востоке Украины.

Относительно возможного участия в обсуждении данного вопроса представителей так называемых Донецкой и Луганской народных республик было отмечено: "Это было бы неприемлемым усилением значения самопровозглашенного руководства так называемых народных республик".