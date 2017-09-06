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В Донецкой области сельский глава незаконно захватил 400 га земли
06.09.2017 16:58

В Донецкой области сельский глава незаконно захватил 400 га земли

Основатель и совладелец частного сельскохозяйственного предприятия, который также является сельским главой Мангушского района Донецкой области, самовольно занял 16 земельных участков, общая площадь которых составляет более 400 гектаров. Об этом сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Мужчина в возрасте 59 лет занял указанные участки, не имея правоустанавливающих документов, чем нарушил требования действующего законодательства. После этого в течение 2013-2016 годов он обрабатывал земли силами созданного общества с ограниченной ответственностью и получал доход.

В 2015 году его избрали сельским председателем совета, на территории которого располагались указанные земельные участки.

Действия сельского председателя нанесли ущерб государству на сумму более 650 тысяч гривен.

Прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко сообщил мужчине о подозрении. Также сообщается, что данное уголовное правонарушение предусмотрено ч.1 ст.197-1 и ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции, Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины и Государственной пограничной службы Украины разоблачили схему незаконного перемещения контрабанды через государственную границу Украины на территории Одесского морского торгового порта.

Теги материала: Донецкая область, земля, присвоение, прокурор
Новости СМИ2
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