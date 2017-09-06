В Еврокомиссии намерены судиться с Польшей, Чехией и Словакией из-за беженцев

MIGnews.com.ua

Европейская комиссия намерена через суд решать вопрос с Польшей, Чехией и Венгрией относительно беженцев, пишет Reuters .

По словам комиссара ЕС по внутренним делам и вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса, в ближайшее время в суд направят соответствующие заявления.

"Если государства-члены, которые не приняли ни одного мигранта или не делают этого длительное время, не изменят своего отношения, мы будем вынуждены перейти к последнему шагу процедуры привлечения к ответственности мы подадим в Европейский суд на Польшу, Венгрию и Чехию", - заявил еврокомиссар.

Стоит отметить, что суд может обязать эти страны заплатить штраф.