Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
В Еврокомиссии намерены судиться с Польшей, Чехией и Словакией из-за беженцев
06.09.2017 16:52

В Еврокомиссии намерены судиться с Польшей, Чехией и Словакией из-за беженцев

Европейская комиссия намерена через суд решать вопрос с Польшей, Чехией и Венгрией относительно беженцев, пишет Reuters.

По словам комиссара ЕС по внутренним делам и вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса, в ближайшее время в суд направят соответствующие заявления.

"Если государства-члены, которые не приняли ни одного мигранта или не делают этого длительное время, не изменят своего отношения, мы будем вынуждены перейти к последнему шагу процедуры привлечения к ответственности мы подадим в Европейский суд на Польшу, Венгрию и Чехию", - заявил еврокомиссар.

Стоит отметить, что суд может обязать эти страны заплатить штраф.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку идее об удвоении числа беженцев из Сирии, которых официально обязаны распределить между собой страны, являющиеся членами Европейского союза, по квоте ООН

Теги материала: Еврокомиссия, беженцы, суд, Польша, Чехия, Венгрия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Черногорский суд признал двух россиян организаторами попытки переворота
Важное
Черногорский суд признал двух россиян организаторами попытки переворота
Суд над Януковичем перенес заседание
Важное
Суд над Януковичем перенес заседание
Суд оставил в силе решение об аресте имущества Розенблата
Важное
Суд оставил в силе решение об аресте имущества Розенблата
Главу Высшего админсуда Нечитайло уволили с должности
Важное
Главу Высшего админсуда Нечитайло уволили с должности
Апелляционный суд не снял арест с имущества Добкина
Важное
Апелляционный суд не снял арест с имущества Добкина
Военная прокуратура передала в суд дело о хищениях на проекте "Стена"
Важное
Военная прокуратура передала в суд дело о хищениях на проекте "Стена"

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017
Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017
Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
Эксклюзив  Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
04.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика