В Еврокомиссии намерены судиться с Польшей, Чехией и Словакией из-за беженцев

Европейская комиссия намерена через суд решать вопрос с Польшей, Чехией и Венгрией относительно беженцев, пишет Reuters.
По словам комиссара ЕС по внутренним делам и вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса, в ближайшее время в суд направят соответствующие заявления.
"Если государства-члены, которые не приняли ни одного мигранта или не делают этого длительное время, не изменят своего отношения, мы будем вынуждены перейти к последнему шагу процедуры привлечения к ответственности мы подадим в Европейский суд на Польшу, Венгрию и Чехию", - заявил еврокомиссар.
Стоит отметить, что суд может обязать эти страны заплатить штраф.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку идее об удвоении числа беженцев из Сирии, которых официально обязаны распределить между собой страны, являющиеся членами Европейского союза, по квоте ООН