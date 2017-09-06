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Минфин внес проект бюджета на 2018 год на рассмотрение Кабмина
06.09.2017 16:41

Минфин внес проект бюджета на 2018 год на рассмотрение Кабмина

Министерство финансов Украины внесло проект государственного бюджета на 2018 год на рассмотрение Кабинета министров Украины. Об этом сообщил руководитель ведомства Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

"Сегодня внес бюджет-2018 на рассмотрение Кабмина - своевременно, как и предусмотрено законодательством. До 15 сентября проект госбюджета-2018 будет представлен на рассмотрение парламента", - говорится в сообщении.

Данилюк отметил, что Министерство финансов Украины определило главные приоритеты бюджета, среди которых образование, медицина, оборона и безопасность, социальная сфера, децентрализация, поддержка фермеров, ремонт и строительство дорог.

"Как и предполагалось резолюцией, дефицит бюджета сократился до 2,4%, а доходы общего фонда сводного бюджета впервые превысили один триллион гривен и достигли 1,3 триллионов гривен", - добавил министр финансов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, украинские учителя в следующем году будут получать повышенные на 25% зарплаты.

Теги материала: Минфин, Кабмин, бюджет, Данилюк
Новости СМИ2
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