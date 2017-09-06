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В Минобороны рассказали, сколько участников АТО поступили в военные вузы
06.09.2017 16:09

В Минобороны рассказали, сколько участников АТО поступили в военные вузы

Заместитель директора Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины Владимир Мартынюк заявил, что, по итогам вступительной кампании, в этом году приблизительно пять тысяч человек поступили на обучение в военные учебные заведения Министерства обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"По всем уровням подготовки военных специалистов, в этом году на обучение в высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений принято около пяти тысяч человек", - сказал он.

Для получения оперативно-стратегического уровня в Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского вступили 70 офицеров. На оперативно-стратегическом уровне подготовке будут обучаться еще 700 абитуриентов, на обучение по тактическому уровню подготовки набрали около четырех тысяч человек. Таким образом, план набора абитуриентов полностью выполнен.

Отмечается, что самый большой конкурс среди поступающих был на управление действиями подразделений высокомобильных десантных войск, военной разведки и спецназначения, технические средства разведки и управление действиями подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, Мартынюк указал, что на обучение в вузы приняли как минимум тысячу участников антитеррористической операции, имевших право на вступление вне конкурса. Также в 2017 году на обучение в военные вузы поступили более 360 женщин.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, командир подразделения и начальники управлений и служб были привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей из-за поставки в воинские части некачественных пищевых продуктов.

Теги материала: Минобороны, вуз, абитуриенты, АТО
Новости СМИ2
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