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Минобразования пообещало поднять зарплаты учителям в следующем году на 25%
06.09.2017 15:58

Минобразования пообещало поднять зарплаты учителям в следующем году на 25%

Украинские учителя в следующем году будут получать повышенные на 25% зарплаты. Об этом сообщила министр образования Украины Лилия Гриневич.

По словам главы Минобразования, необходимая для повышения зарплат преподавателям сумма уже была заложена в государственный бюджет.

"В следующем году мы намерены поднять зарплату учителям на 25%. В проекте бюджета на следующий год уже заложены средства, которые необходимы для такого повышения", - заявила Гриневич.

При этом она подчеркнула, что для проведения образовательной реформы, а также повышения зарплат нужно три миллиарда гривен.

"Введение электронной реформы - это 50 млн грн, 500 млн грн - это повышение квалификации учителей. Подобные инновационные позиции, которые касаются самой реформы образования, - это более трех млрд грн. Все эти показатели уже заложены в проект бюджета", - рассказала министр образования.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, депутаты Верховной Рады Украины во втором чтении приняли законопроект №3491-д "Об образовании", за который проголосовали 255 парламентариев.

Теги материала: Минобразования, реформа, учитель, зарплата, повышение
Новости СМИ2
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