Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы

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Бывший народный депутат Украины Артур Билоус считает, что законом об образовании власть пытается искусственно снизить уровень безработицы, продлив срок обучения в школе. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

"Сейчас говорят о разгрузке программы. А с другой стороны, они добавляют несколько лет и их нужно чем-то заполнить. Если их заполнить ненужным массивом информации, то тогда правительство противоречит само себе. Если эти два года будут изучаться предметы, необходимые на ВНО, то это другое дело. Но это можно было вместить в 10-11 лет", - отметил Билоус.

Вместе с тем он подчеркнул, что реформа противоречит сама себе: "Здесь подсознательное содержание состоит в том, чтобы искусственным образом сократить количество безработных. Мы знаем, что среди молодежи уровень безработицы даже в Европе достаточно заметный. Тем более если молодой человек не поступил в ВУЗ, то таким образом он пополняет армию безработных. Таким образом продлевая на один год срок обучения в школе, государство искусственно сдерживает уровень безработицы. Но любое искусственное сдерживание не решает проблему".