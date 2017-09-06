Из-за поставки некачественных продуктов наказали 16 военных чиновников

MIGnews.com.ua

Командир подразделения и начальники управлений и служб были привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей из-за поставки в воинские части некачественных пищевых продуктов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По приказу министра обороны Украины, генерала армии Украины Степана Полторака в оборонном ведомстве представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины провели служебное расследование, чтобы установить причины и условия ненадлежащей организации и проведения лабораторных исследований пищевых продуктов, которые поставляли в воинские части. Также была установлена степень вины должностных лиц.

Отмечается, что служебное расследование провели по итогам работы специалистов Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины в период с 30 июня по 3 июля 2017 по проверке безопасности и качества пищевых продуктов, отдельных вопросов организации питания в воинских частях.

После проведения лабораторных исследований выяснилось, что консервы мясные производителей ООО "Адамант 2000", "Визит" не соответствуют требованиям государственного стандарта.

Также сообщается, что на 16 виновных должностных лиц наложили дисциплинарное взыскание от "предупреждения о неполном служебном соответствии" до рассмотрения на заседании аттестационной комиссии по дальнейшему прохождению военной службы.