Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Из-за поставки некачественных продуктов наказали 16 военных чиновников
06.09.2017 15:40

Из-за поставки некачественных продуктов наказали 16 военных чиновников

Командир подразделения и начальники управлений и служб были привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей из-за поставки в воинские части некачественных пищевых продуктов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По приказу министра обороны Украины, генерала армии Украины Степана Полторака в оборонном ведомстве представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины провели служебное расследование, чтобы установить причины и условия ненадлежащей организации и проведения лабораторных исследований пищевых продуктов, которые поставляли в воинские части. Также была установлена степень вины должностных лиц.

Отмечается, что служебное расследование провели по итогам работы специалистов Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины в период с 30 июня по 3 июля 2017 по проверке безопасности и качества пищевых продуктов, отдельных вопросов организации питания в воинских частях.

После проведения лабораторных исследований выяснилось, что консервы мясные производителей ООО "Адамант 2000", "Визит" не соответствуют требованиям государственного стандарта.

Также сообщается, что на 16 виновных должностных лиц наложили дисциплинарное взыскание от "предупреждения о неполном служебном соответствии" до рассмотрения на заседании аттестационной комиссии по дальнейшему прохождению военной службы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, заместитель главы центрального управления вещевого обеспечения тыла Вооруженных сил Украины Дмитрий Кузнецов заявил, что военные, выполняющие задачи в зоне проведения антитеррористической операции, получат новые комплекты зимней одежды до конца сентября.

Теги материала: ВСУ, Минобороны, продукты питания, качество, наказание
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Минобороны рассказали, сколько участников АТО поступили в военные вузы
Важное
В Минобороны рассказали, сколько участников АТО поступили в военные вузы
В Минобороны сообщили, когда военным в АТО выдадут зимнюю форму
Важное
В Минобороны сообщили, когда военным в АТО выдадут зимнюю форму
Отныне китайцев будут арестовать за использование национального гимна в рекламе
Важное
Отныне китайцев будут арестовать за использование национального гимна в рекламе
В Великобритании заявили о готовности расширить помощь ВСУ
Важное
В Великобритании заявили о готовности расширить помощь ВСУ
На фоне ситуации вокруг КНДР Япония хочет значительно увеличить оборонный бюджет
Важное
На фоне ситуации вокруг КНДР Япония хочет значительно увеличить оборонный бюджет
Делегация НАТО проверит украинскую армию
Важное
Делегация НАТО проверит украинскую армию

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017
Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017
Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
Эксклюзив  Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
04.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика