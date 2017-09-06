Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю

MIGnews.com.ua

Внедрение медицинской реформы приведет к тому, что простые люди не смогут получить доступ к качественной медицине. Такое заявление сделала народный депутат Украины Ольга Богомолец в эфире телеканала NewsOne .

По словам нардепа, она не поддерживает медицинскую реформу в нынешней редакции.

"Она (реформа, - ред.) не даст простым людям возможности лечиться в больницах. Она ограничит доступ людей к медицинским учреждениям. Она не даст людям, у которых нет денег, получить какую-либо помощь", - заявила Богомолец.

При этом она подчеркнула, что в нынешней редакции реформа предусматривает только централизацию денег, а это около 100 миллиардов, в одни руки, и при этом ничего не гарантирует людям.

"Эта реформа дает медицинскому учреждению официально отказать человеку в госпитализации. То есть, если у тебя нет денег, в больницу тебе не попасть, - заявила Богомолец. - Я очень надеюсь, что реформа медицины не окажется псевдореформой, а мы реально будем защищать людей и строить справедливое государство".