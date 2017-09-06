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Черногорский суд признал двух россиян организаторами попытки переворота
06.09.2017 15:15

Черногорский суд признал двух россиян организаторами попытки переворота

Суд признал двух российский сотрудников спецслужб главными организаторами попытки переворота в Черногории. Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд над 14 подозреваемыми по данному делу начался в среду, 6 сентября, в столице страны городе Подгорица. Подсудимых обвиняют в "создании криминальной организации", целью которой был подрыв конституционного строя Черногории и создание помех в процессе вступления в НАТО, и терроризме.

Согласно информации прокуратуры, указанные граждане Российской Федерации являются оперативными работниками военной разведки Кремля.

Сотрудников спецслужб идентифицировали как Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова, их обвиняют в организации и координации попытки мятежа из соседней Сербии. В настоящее время россияне находятся в розыске, их судят заочно.

Кроме того, сообщается, что суд по делу начался еще 19 июля, однако в связи с требованием стороны защиты уволить прокуроров по этому производству его почти сразу остановили.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заявления министерства иностранных дел Российской Федерации об "антироссийской истерии" в Черногории не соответствуют действительности и являются частью информационной войны.

Теги материала: Черногория, переворот, суд, дело, спецслужбы, Россия
Новости СМИ2
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