В ООН рассказали, сколько раз армия Асада применяла химоружие в Сирии

MIGnews.com.ua

Сирийские военные 27 раз применяли химическое оружие за все время войны. Речь об этом идет в докладе следователей ООН по делам о военных преступлениях в Сирии, пишет Reuters .

Согласно документу, с 2011 года в Сирии были зафиксированы 33 химические атаки. При этом отмечается, что 27 из них провела армия сирийского президент Башара Асада.

Также сообщается, что в период с 1 марта по 7 июля 2017 года зафиксировали семь химических атак.

"Правительственные силы продолжили использовать химическое оружие против гражданских лиц в районах, которые контролирует оппозиция. В самом смертоносном инциденте сирийские ВВС применили зарин в Хан-Шейхуне (Идлиб), в результате чего погибли десятки женщин и детей", - говорится в докладе ООН.

При этом в документе не сообщается, кто несет ответственность еще за шесть химических атак.