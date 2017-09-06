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В ООН рассказали, сколько раз армия Асада применяла химоружие в Сирии
06.09.2017 14:29

В ООН рассказали, сколько раз армия Асада применяла химоружие в Сирии

Сирийские военные 27 раз применяли химическое оружие за все время войны. Речь об этом идет в докладе следователей ООН по делам о военных преступлениях в Сирии, пишет Reuters.

Согласно документу, с 2011 года в Сирии были зафиксированы 33 химические атаки. При этом отмечается, что 27 из них провела армия сирийского президент Башара Асада.

Также сообщается, что в период с 1 марта по 7 июля 2017 года зафиксировали семь химических атак.

"Правительственные силы продолжили использовать химическое оружие против гражданских лиц в районах, которые контролирует оппозиция. В самом смертоносном инциденте сирийские ВВС применили зарин в Хан-Шейхуне (Идлиб), в результате чего погибли десятки женщин и детей", - говорится в докладе ООН.

При этом в документе не сообщается, кто несет ответственность еще за шесть химических атак.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в США заявили о готовности ввести новые санкции в отношении Сирии, если Дамаск продолжит применять химическое оружие. 

Теги материала: ООН, Сирия, Химическая атака, доклад
Новости СМИ2
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