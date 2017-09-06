Главе Минсоцполитики в августе начислили 70 тысяч гривен надбавки к зарплате

MIGnews.com.ua

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в августе получил 81,2 тысячи гривен зарплаты. Об этом сообщили в Минсоцполитики в ответ на запрос издания "Українські Новини" .

При этом отмечается, что заработная плата замов Ревы составила от 47,2 тысячи до 99,3 тысячи гривен.

Полная сумма средств, начисленная министру в августе, достигла 81 161,66 гривны, из них должностной оклад составил 10 909,09 гривны, надбавка за выслугу лет - 5 454,55 гривны, надбавка за работу с секретными документами - 2 181,82 гривны, надбавка за интенсивность труда - 10 909,09 гривны, помощь для решения социально-бытовых вопросов - 47 965,67 гривны.

Стоит отметить, что наибольшую зарплату министр социальной политики получил в декабре 2016 года - 140,6 тысяч гривен.