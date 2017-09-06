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Главе Минсоцполитики в августе начислили 70 тысяч гривен надбавки к зарплате
06.09.2017 13:59

Главе Минсоцполитики в августе начислили 70 тысяч гривен надбавки к зарплате

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в августе получил 81,2 тысячи гривен зарплаты. Об этом сообщили в Минсоцполитики в ответ на запрос издания "Українські Новини".

При этом отмечается, что заработная плата замов Ревы составила от 47,2 тысячи до 99,3 тысячи гривен.

Полная сумма средств, начисленная министру в августе, достигла 81 161,66 гривны, из них должностной оклад составил 10 909,09 гривны, надбавка за выслугу лет - 5 454,55 гривны, надбавка за работу с секретными документами - 2 181,82 гривны, надбавка за интенсивность труда - 10 909,09 гривны, помощь для решения социально-бытовых вопросов - 47 965,67 гривны.

Стоит отметить, что наибольшую зарплату министр социальной политики получил в декабре 2016 года - 140,6 тысяч гривен.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что повышение минимальной зарплаты является приоритетом при обсуждении проекта государственного бюджета на следующий 2018 год.

Теги материала: Андрей Рева, Минсоцполитики, зарплата
Новости СМИ2
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