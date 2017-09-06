Германия предлагает снять санкции с РФ при достижении перемирия на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что санкции в отношении Российской Федерации нужно снять еще до полного выполнения Минских соглашений, пишет Tagesspiegel.
"Имплементация Минского мирного договора для Украины займет еще много времени", - заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства во время форума социал-демократов.
Вместе с тем Габриэль подчеркнул: "Нет смысла ждать, только когда он (мирный договор, - ред.) будет выполнен, мы снимем санкции. Давайте по меньшей мере достигнем прекращения огня и отведем тяжелое вооружение, и тогда в качестве вознаграждения снимем санкции и поможем восстанавливать восточную Украину".
Также глава МИД ФРГ выразил мнение, что это должно стать исходным пунктом для новой политики разрядки в отношении Москвы.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, послы ЕС поддержали продление санкций в отношении Российской Федерации, которые ввели из-за аннексии Крыма.