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Германия предлагает снять санкции с РФ при достижении перемирия на Донбассе
06.09.2017 13:49

Германия предлагает снять санкции с РФ при достижении перемирия на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что санкции в отношении Российской Федерации нужно снять еще до полного выполнения Минских соглашений, пишет Tagesspiegel.

"Имплементация Минского мирного договора для Украины займет еще много времени", - заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства во время форума социал-демократов.

Вместе с тем Габриэль подчеркнул: "Нет смысла ждать, только когда он (мирный договор, - ред.) будет выполнен, мы снимем санкции. Давайте по меньшей мере достигнем прекращения огня и отведем тяжелое вооружение, и тогда в качестве вознаграждения снимем санкции и поможем восстанавливать восточную Украину".

Также глава МИД ФРГ выразил мнение, что это должно стать исходным пунктом для новой политики разрядки в отношении Москвы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, послы ЕС поддержали продление санкций в отношении Российской Федерации, которые ввели из-за аннексии Крыма.

Теги материала: Германия, Габриэль, санкции, Донбасс
Новости СМИ2
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