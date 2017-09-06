Правоохранители провели обыски в офисе Дыминского во Львове

MIGnews.com.ua

Сотрудники правоохранительных органов обыскали офис бизнесмена Петра Дыминского во Львове, пишет Радио Свобода .

По полученным данным, в рамках обысков у Дыминского изъяли несколько пачек документов.

В Главном управлении Национальной полиции Львова подтвердили факт проведения обысков. При этом было отмечено, что следственные действия проходили по указанию главного следственного управления Киева. в настоящее время они уже завершены.

Кроме того сообщается еще о двух обысках в других офисах бизнесмена. Однако по какому делу прошло изъятие документов - в полиции не сообщили.

Напомним, 18 августа автомобиль из кортежа Петра Дыминского во Львовской области врезался в Opel, за рулем которого находилась 31-летняя Наталия Трила. В результате аварии женщина скончалась.

Ее родственники утверждают, что за рулем второго автомобиля находился именно Дыминский. Однако один из охранников бизнесмена, Андрей Борщ, сообщил полиции, что это он управлял автомобилем во время ДТП.