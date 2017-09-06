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Гройсман посоветовал местной власти "не забывать дружить с прогнозом погоды"
06.09.2017 13:06

Гройсман посоветовал местной власти "не забывать дружить с прогнозом погоды"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что власти на местах необходимо вовремя закончить подготовку к новому отопительному сезону, а с наступлением холодов тщательно изучать прогноз погоды, для того чтобы выпадение первого снега не стало проблемой и не привело к коллапсу. Об этом сообщает Укринформ.

"Скажите всем на местах, чтобы они не забывали дружить с прогнозом погоды, чтобы первый снег не стал неожиданным, не стал очередным испытанием, потому что вдруг так случилось. Все же готово, запасы все есть, надо только не проспать и все будет хорошо", - сказал он.

Гройсман призвал правительство на всех уровнях предпринять все необходимые меры для того, чтобы завершить подготовку к зиме, после чего можно будет просто ожидать изменения погодных условий.

"Мы нормально начнем и пройдем очередной отопительный сезон. У нас достаточно запасов газа, у нас будет все нормально с электрической энергией, хотя это далось нам нелегко. У нас все нормально будет с теплом в домах украинцев", - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, он напомнил, что обязанность обеспечить жилье граждан теплом и светом находится в компетенции местной власти.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Кабинет министров Украины выделил девять миллиардов гривен на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов.

Теги материала: Владимир Гройсман, премьер-министр, отопительный сезон, подготовка
Новости СМИ2
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