Гройсман посоветовал местной власти "не забывать дружить с прогнозом погоды"

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что власти на местах необходимо вовремя закончить подготовку к новому отопительному сезону, а с наступлением холодов тщательно изучать прогноз погоды, для того чтобы выпадение первого снега не стало проблемой и не привело к коллапсу. Об этом сообщает Укринформ .

"Скажите всем на местах, чтобы они не забывали дружить с прогнозом погоды, чтобы первый снег не стал неожиданным, не стал очередным испытанием, потому что вдруг так случилось. Все же готово, запасы все есть, надо только не проспать и все будет хорошо", - сказал он.

Гройсман призвал правительство на всех уровнях предпринять все необходимые меры для того, чтобы завершить подготовку к зиме, после чего можно будет просто ожидать изменения погодных условий.

"Мы нормально начнем и пройдем очередной отопительный сезон. У нас достаточно запасов газа, у нас будет все нормально с электрической энергией, хотя это далось нам нелегко. У нас все нормально будет с теплом в домах украинцев", - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, он напомнил, что обязанность обеспечить жилье граждан теплом и светом находится в компетенции местной власти.