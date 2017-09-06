В ЕС продлили санкции против России за Крым

MIGnews.com.ua

В европейском союзе послы поддержали продление санкций в отношении Российской Федерации, которые ввели из-за аннексии Крыма. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter-аккаунте.

По полученным данным, ограничительные меры продлили на полгода.

"Сегодня послы ЕС решили продлить замораживание активов и запрет на въезд 149 должностных лиц из России и сепаратистов + 38 компаний", - написал Йозвяк.

Стоит отметить, что данное решение европейских дипломатов уже прокомментировал президент Украины Петр Порошенко.

"Приветствую решение послов ЕС продлить на полгода и расширить пакет санкций против России за оккупацию Крыма. Бремя "Крымнаша" должно стать невыносимо тяжелым до полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом", - написал украинский лидер на своей странице в Facebook.