Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
В ЕС продлили санкции против России за Крым
06.09.2017 12:48

В ЕС продлили санкции против России за Крым

В европейском союзе послы поддержали продление санкций в отношении Российской Федерации, которые ввели из-за аннексии Крыма. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter-аккаунте.

По полученным данным, ограничительные меры продлили на полгода.

"Сегодня послы ЕС решили продлить замораживание активов и запрет на въезд 149 должностных лиц из России и сепаратистов + 38 компаний", - написал Йозвяк.

Стоит отметить, что данное решение европейских дипломатов уже прокомментировал президент Украины Петр Порошенко.

"Приветствую решение послов ЕС продлить на полгода и расширить пакет санкций против России за оккупацию Крыма. Бремя "Крымнаша" должно стать невыносимо тяжелым до полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом", - написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что внесение России в санкционный список вместе с КНДР является нелепостью.

Теги материала: Евросоюз, Россия, санкции, Крым, Петр Порошенко
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Путин заявил, что не признает ядерный статус КНДР
Важное
Путин заявил, что не признает ядерный статус КНДР
Порошенко и Гройсман прокомментировали принятие закона об образовании
Важное
Порошенко и Гройсман прокомментировали принятие закона об образовании
Россия направила в Совбез ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе
Важное
Россия направила в Совбез ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе
Россию могут исключить из Совета Европы
Важное
Россию могут исключить из Совета Европы
Посол Украины при НАТО назвал задачу, поставленную ему Порошенко
Важное
Посол Украины при НАТО назвал задачу, поставленную ему Порошенко
МИД Украины о миротворцах на Донбассе: Обсуждать этот вопрос с ОРДЛО не будем
Важное
МИД Украины о миротворцах на Донбассе: Обсуждать этот вопрос с ОРДЛО не будем

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017
Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
Эксклюзив  Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
04.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 4 - 10 сентября.
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 4 - 10 сентября.
04.09.2017
Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)
Эксклюзив  Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)  Фоторепортаж
02.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика