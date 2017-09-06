Суд над Януковичем перенес заседание

MIGnews.com.ua

Оболонский районный суд Киева собрался в среду, 6 сентября, на заседания для рассмотрения дела о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Практически сразу после начала заседания в нем объявили перерыв - в следующий раз суд должен собраться 21 сентября.

"По делу объявляется перерыв до 14:00 21 сентября", - объявил судья. Стоит отметить, что на заседании присутствовал новый госадвокат Януковича Максим Герасько. именно он подал ходатайство о переносе слушания дела. По его словам, у него было очень мало времени для ознакомления с материалами уголовного производства в полном объеме. "Мне не понятно, как я должен предоставить профессиональную юридическую помощь при 10 рабочих днях, которыми меня пытается ограничить суд. Считаю возможным ознакомиться со всеми материалами не ранее, чем через 3 месяца с момента этого ходатайства", - заявил правозащитник.

Напомним, уголовное производство насчитывает около 50 томов.