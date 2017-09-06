ГПУ обвиняет Януковича в захвате власти

MIGnews.com.ua

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ обвиняет бывшего президента Украины Виктора Януковича и бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в том, что они изменили действующую на тот момент Конституцию Украины путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и официальной его опубликации.

Согласно сообщению, обнародованному главой ГПУ на его странице в Facebook, в настоящее время Департамент спецрасследований Генпрокуратуры расследует дело Конституционного переворота 2010 года, который стал причиной захвата власти через расширение неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий Верховной Рады и Кабинета министров.

"На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины экс-президенту Януковичу и экс-министру юстиции Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер по незаконному, без решения единого органа законодательной власти в Украине - Верховной Рады Украины, изменению действующей Конституции Украины путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования", - заявил глава ГПУ.