Путин заявил, что не признает ядерный статус КНДР

Российская Федерация никогда не признает ядерный статус КНДР. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, пишет Интерфакс.
"Подтвердил господину Мун Чже Ину нашу принципиальную позицию: мы не признаем ядерный статус Северной Кореи. Ракетно-ядерная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, подрывает режим нераспространения, создает угрозу безопасности в Северо-Восточной Азии", - заявил российский лидер после переговоров с президентом Южной Кореи.
Вместе с тем Путин подчеркнул, что санкции никак не решат данную проблему.
"Понятно, что решить проблемы Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением невозможно. Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол", - заявил президент РФ.
При этом он отметил, что мировое сообщество должно проявлять "хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности".
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин считает нелепыми просьбы к Москве о присоединении к новым санкциям против Северной Кореи.