Саудовская Аравии отвергла заявления Ирана об улучшении отношений

В среду, 6 сентября, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр отверг заявления Ирана о возможности улучшения отношений после завершения хаджа к расположенным в Саудовской Аравии святыням ислама, сообщает УНН.
По словам аль-Джубейра, если Иран хочет иметь хорошие отношения с Саудовской Аравией, он должен изменить свою политику и уважать международное право.
"В настоящее время мы не видим, что они серьезно относятся к желанию быть хорошим соседом", - добавил министр Саудовской Аравии.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Иран и Российская Федерация нарушили резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, запрещающую поставки и обслуживание иранского тяжелого наступательного вооружения для стран Организации Объединенных Наций.