Саудовская Аравии отвергла заявления Ирана об улучшении отношений

MIGnews.com.ua

В среду, 6 сентября, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр отверг заявления Ирана о возможности улучшения отношений после завершения хаджа к расположенным в Саудовской Аравии святыням ислама, сообщает УНН.

По словам аль-Джубейра, если Иран хочет иметь хорошие отношения с Саудовской Аравией, он должен изменить свою политику и уважать международное право.

"В настоящее время мы не видим, что они серьезно относятся к желанию быть хорошим соседом", - добавил министр Саудовской Аравии.