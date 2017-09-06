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Саудовская Аравии отвергла заявления Ирана об улучшении отношений
06.09.2017 10:14

Саудовская Аравии отвергла заявления Ирана об улучшении отношений

В среду, 6 сентября, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр отверг заявления Ирана о возможности улучшения отношений после завершения хаджа к расположенным в Саудовской Аравии святыням ислама, сообщает УНН.

По словам аль-Джубейра, если Иран хочет иметь хорошие отношения с Саудовской Аравией, он должен изменить свою политику и уважать международное право.

"В настоящее время мы не видим, что они серьезно относятся к желанию быть хорошим соседом", - добавил министр Саудовской Аравии.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Иран и Российская Федерация нарушили резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, запрещающую поставки и обслуживание иранского тяжелого наступательного вооружения для стран Организации Объединенных Наций.

Теги материала: Иран, Саудовская Аравия, конфликт
Новости СМИ2
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