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Иран закрыл воздушное пространство для всех самолетов США
05.09.2017 21:54

Иран закрыл воздушное пространство для всех самолетов США

Правительство Ирана приняло решение ввести запрет на пресечение воздушного пространства самолетам Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает FARS.

"Мы не может демонстрировать миру двойной стандарт поведения. Вместо этого мы говорим, что США - самонадеянная мировая держава, и мы не позволим американским самолетам, даже для перевозки пассажиров, пересекать воздушное пространство Ирана, так как Иран - против политики правительства США", - заявил командующий иранской базой ПВО "Хатам аль-Анбия" генерал Амир Фарзад Эсмаили.

При нарушении воздушного пространства базы противовоздушной обороны будут передавать самолетам предупреждение, командование Ирана считает это "наименьшей из возможных реакций".

Помимо этого, иранский бригадный генерал Мохаммад Бакери раскритиковал Соединенные Штаты Америки из-за требования касательно военных кораблей Ирана в Персидском заливе.

"Если что-нибудь случится с нефтяными платформами Ирана в Персидском заливе со стороны террористов, будут ли там иностранные военные корабли?", - отметил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Иран и Российская Федерация нарушили резолюцию Совета безопасности Организации Объединенных Наций, запрещающую поставки и обслуживания иранского тяжелого наступательного вооружения для стран Организации Объединенных Наций.

Теги материала: США, Иран, воздушное пространство, запрет, самолет
Новости СМИ2
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