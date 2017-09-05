Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Геращенко назвала количество заложников боевиков на Донбассе
05.09.2017 20:51

Геращенко назвала количество заложников боевиков на Донбассе

Украинская сторона осведомлена о месте, где содержат 87 из 144 заложников боевиков на Донбассе, но незаконные вооруженные формирования подтверждают только 71 человека. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает Радио Свобода.

"Последний год ключевая тема всех заседаний гуманитарной подгруппы - это освобождение заложников, и Украина давно готова к широким компромиссам в вопросах освобождения заложников. К сожалению, за это время, как мы видим, возросло количество тех, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях. Сегодня это 144 украинца", - подчеркнула она.

Геращенко добавила, что в течение последних нескольких месяцев боевики шантажом требуют от Украины внести в список на освобождение 43 человек, не имеющих никакого отношения к боевым действиям на Донбассе.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли украинская сторона предложила обмен заложниками в формате 87 на 309, о чем заявлял спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук, первый вице-спикер Верховной Рады Украины сказала "Мы работаем. Я никогда не комментирую перед работой группы то, что может повредить ее работе завтра".

Как сообщал MIGnews.com.ua, в понедельник, 31 июля, вице-спикер Верховной Рады Украина Ирина Геращенко сообщила, что координатор группы от ОБСЕ Тони Фриш в августе текущего года посетит тюрьмы и удерживаемых боевиками ОРДЛО на оккупированных территориях украинских заложников.

Теги материала: АТО, Донбасс, заложники, Ирина Геращенко, боевики
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Россия направила в Совбез ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе
Важное
Россия направила в Совбез ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе
Стало известно, когда Украина поднимет в ООН вопрос о миротворцах на Донбассе
Важное
Стало известно, когда Украина поднимет в ООН вопрос о миротворцах на Донбассе
В МинАТО сообщили, когда будет готов закон о реинтеграции Донбасса
Важное
В МинАТО сообщили, когда будет готов закон о реинтеграции Донбасса
Турчинов заявил, что Путин угрожает миру из-за вооружения терроризма
Важное
Турчинов заявил, что Путин угрожает миру из-за вооружения терроризма
В Минобороны сообщили, когда военным в АТО выдадут зимнюю форму
Важное
В Минобороны сообщили, когда военным в АТО выдадут зимнюю форму
МИД Украины о миротворцах на Донбассе: Обсуждать этот вопрос с ОРДЛО не будем
Важное
МИД Украины о миротворцах на Донбассе: Обсуждать этот вопрос с ОРДЛО не будем

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017
Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
Эксклюзив  Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
04.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 4 - 10 сентября.
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 4 - 10 сентября.
04.09.2017
Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)
Эксклюзив  Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)  Фоторепортаж
02.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика