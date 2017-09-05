Геращенко назвала количество заложников боевиков на Донбассе

MIGnews.com.ua

Украинская сторона осведомлена о месте, где содержат 87 из 144 заложников боевиков на Донбассе, но незаконные вооруженные формирования подтверждают только 71 человека. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает Радио Свобода .

"Последний год ключевая тема всех заседаний гуманитарной подгруппы - это освобождение заложников, и Украина давно готова к широким компромиссам в вопросах освобождения заложников. К сожалению, за это время, как мы видим, возросло количество тех, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях. Сегодня это 144 украинца", - подчеркнула она.

Геращенко добавила, что в течение последних нескольких месяцев боевики шантажом требуют от Украины внести в список на освобождение 43 человек, не имеющих никакого отношения к боевым действиям на Донбассе.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли украинская сторона предложила обмен заложниками в формате 87 на 309, о чем заявлял спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук, первый вице-спикер Верховной Рады Украины сказала "Мы работаем. Я никогда не комментирую перед работой группы то, что может повредить ее работе завтра".