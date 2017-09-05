Оппозиция Кении назвала условия участия в выборах президента

MIGnews.com.ua

Лидер оппозиции и бывший премьер-министр Кении Раила Одинга заявил, что не намерен принимать участие в повторных президентских выборах, которые должны состояться 17 октября, без "законных и конституционных" гарантий. Об этом сообщает DW .

Он потребовал уволить шесть чиновников из избирательной комиссии и начать против них уголовное дело.

"Нельзя сделать одну и ту же ошибку дважды и ожидать иной результат. Многих чиновников из избирательной комиссии самое время отправить домой, а по некоторым начать следствие по ужасные преступления, которые они совершили", - сказал он.

Кроме того, бывший премьер-министр не согласен с тем, что новый тур выборов проведут 17 октября, настаивая, что он должен состояться между 24 и 31 октября. В свою очередь, власти Кении не поддержали подобную инициативу, аргументировав это тем, что проведение выборов в эти дни может помешать назначенным в то же время важным выпускным экзаменам.