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Оппозиция Кении назвала условия участия в выборах президента
05.09.2017 20:30

Оппозиция Кении назвала условия участия в выборах президента

Лидер оппозиции и бывший премьер-министр Кении Раила Одинга заявил, что не намерен принимать участие в повторных президентских выборах, которые должны состояться 17 октября, без "законных и конституционных" гарантий. Об этом сообщает DW.

Он потребовал уволить шесть чиновников из избирательной комиссии и начать против них уголовное дело.

"Нельзя сделать одну и ту же ошибку дважды и ожидать иной результат. Многих чиновников из избирательной комиссии самое время отправить домой, а по некоторым начать следствие по ужасные преступления, которые они совершили", - сказал он.

Кроме того, бывший премьер-министр не согласен с тем, что новый тур выборов проведут 17 октября, настаивая, что он должен состояться между 24 и 31 октября. В свою очередь, власти Кении не поддержали подобную инициативу, аргументировав это тем, что проведение выборов в эти дни может помешать назначенным в то же время важным выпускным экзаменам.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Верховный суд Кении аннулировал результаты президентских выборов и признал их лишенными юридической силы.

Теги материала: Кения, оппозиция, выборы, президент, условия
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