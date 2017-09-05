Порошенко и Гройсман прокомментировали принятие закона об образовании

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал принятие новой редакции закона об образовании. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Образование - это ключ к будущему Украины. Принятие новой редакции Закона "Об образовании" дает нам этот ключ. Спасибо всем, кто работал над Законом, в частности Нацсовету реформ, и депутатам, которые его поддержали", - говорится в сообщении.
Глава украинского государства добавил, что "новая украинская школа открывает двери для нового поколения украинцев - компетентных, патриотических, открытых к миру".
В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман добавил, что закон об образовании является одним из самых важных и приоритетных законодательных инициатив этой осенью. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров Украины.
"Благодаря новым методикам, внедрение которых предусматривает реформа, наши дети получат качественное образование, а значит успешный старт во взрослую жизнь. А учителя - достойную оплату труда и восстановления престижа профессии. Это - первый из приоритетных законопроектов этой осенью. Благодарен депутатам за единство и надеюсь на такую же консолидированную позицию относительно других законопроектов", - сказал Гройсман.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, депутаты Верховной Рады Украины в ходе второго чтения приняли законопроект №3491-д "Об образовании", за который проголосовали 255 парламентариев.