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Россия направила в Совбез ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе
05.09.2017 19:22

Россия направила в Совбез ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе

Представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Россия направила главе Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии разграничения на Донбассе, передает ТАСС.

"Сегодня нами направлен соответствующий проект резолюции председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН. Надеемся, что в ближайшее время он будет распространен среди членов Совета", - указал он.

Кроме того, Небензя добавил, что в ближайшее время эксперты стран, которые входят в Совет безопасности, изучат текст документа, а основной этап начнется на следующей неделе после возвращения постпредов из поездки в Эфиопию.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко поднимет вопрос о введении миротворцев в зоне конфликта на Донбассе на Генеральной ассамблее ООН.

Также лидер "ДНР" Александр Захарченко заявил о готовности рассмотреть введение миротворцев ООН на Донбасс.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины заявили о неприемлемости переговоров официального Киева с представителями "ДНР" и "ЛНР" по данному вопросу.

Теги материала: Совет Безопасности, ООН, миротворческая миссия, Донбасс, резолюция, Россия
Новости СМИ2
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