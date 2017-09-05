Россия направила в Совбез ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе

MIGnews.com.ua

Представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Россия направила главе Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии разграничения на Донбассе, передает ТАСС.

"Сегодня нами направлен соответствующий проект резолюции председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН. Надеемся, что в ближайшее время он будет распространен среди членов Совета", - указал он.

Кроме того, Небензя добавил, что в ближайшее время эксперты стран, которые входят в Совет безопасности, изучат текст документа, а основной этап начнется на следующей неделе после возвращения постпредов из поездки в Эфиопию.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко поднимет вопрос о введении миротворцев в зоне конфликта на Донбассе на Генеральной ассамблее ООН .

Также лидер "ДНР" Александр Захарченко заявил о готовности рассмотреть введение миротворцев ООН на Донбасс .