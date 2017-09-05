Президент Венесуэлы отказался от выступления в Совете ООН по правам человека

MIGnews.com.ua

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отменил выступление в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека, которое запланировал ранее. Об этом сообщает Reuters .

В свою очередь представитель Совета Роландо Гомес подчеркнул, что причины данного решения остаются неизвестными.

Представители официального Каракас сообщили только то, что, вместо президента, в Совете Организации Объединенных Наций выступит глава Министерства иностранных дел Арреаса Монтсеррат.

Известно, что Мадуро должен был выступить в Женеве перед членами Совета Организации Объединенных Наций по правам человека 11 сентября.