Двенадцатилетней школе быть: Верховная Рада поддержала законопроект об образовании

MIGnews.com.ua

Депутаты Верховной Рады Украины в ходе второго чтения приняли законопроект №3491-д "Об образовании", за который проголосовали 255 парламентариев.

Закон вводит обучение в школе в течение 12 лет и устанавливает ежегодные ассигнования из государственного бюджета на образование на уровне не менее 7% ВВП.

Таким образом, полное среднее образование будет длиться 12 лет, включая начальное образование в течение четырех лет, базовое среднее образование в течение пяти лет и профильное среднее образование в течение трех лет, которое можно получить в старшей школе или профессиональных заведениях образования. Дети могут начинать обучение в школе в шесть либо семь лет.

Обучение школьников, учащихся по программам 12-летней школы, для начального образования начинается 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования - 1 сентября 2022 года и для профильного среднего образования - 1 сентября 2018 года.

Также результаты обучения выпускников после завершения основной и старшей школы обязательно должны подтверждаться внешним независимым тестированием, список предметов для которого будет устанавливать Министерство образования и науки.

Для того, чтобы обеспечить надлежащие условия реализации права на образование, вводится должность омбудсмена, которого правительство назначает на пять лет без права повторного переизбрания. В обязанности омбудсмена будет входить рассмотрение жалоб, поданных учениками, студентами, их родителями, законными представителями, педагогами и научными работниками. Он имеет право обращаться в органы государственной власти и правоохранительные органы по обнаруженным фактам нарушения права человека на образование и нарушения законодательства в сфере образования.

Законопроектом предусматривается возможность организации государственно-частного партнерства в сфере образования на основании договоров и совместное финансирование учреждений образования.

Минимальный оклад квалифицированных педагогов устанавливается в три минимальных зарплаты с 2018 года. Работу педагогических и научно-педагогических работников будут оплачивать за счет средств государственного и местных бюджетов, средств учредителей, собственных поступлений учебных заведений, грантов.

Помимо этого, каждые пять лет предусмотрена сертификация педагогов, проводимая для того, чтобы оценить их способности проводить педагогическую деятельность в соответствии с профессиональными стандартами. По результатам сертификации работникам будут присваивать определенную квалификационную категорию и выдавать соответствующий сертификат. Планируется, что должностной оклад педагогического работника каждой следующей квалификационной категории повышается на 10%. Те, кто пройдет сертификацию, будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада на срок действия сертификатаю.

В свою очередь, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, закрывая вечернее пленарное заседание парламента, напомнил, что уже в среду, 6 сентября, депутаты рассмотрят пенсионную реформу.

"Я желаю всем успеха и последующих наших побед. Завтра, я напоминаю, у нас будет работа в комитетах. В частности, будет рассмотрение пенсионной реформы в комитете Денисовой. Я хочу очень плодотворной работы по комитетам. Мы соберемся в четверг в 10 утра и начнем нашу работу в четверг с ежегодного послания президента Украины Петр Порошенко. На этом вечернее пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым ", - заявил он.