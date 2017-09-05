Лутковская рассказала, где находится политзаключенный Клых

Украинский политзаключенный Станислав Клых в настоящее время находится в психиатрической больнице в Магнитогорске. Такое заявление сделал украинский омбудсмен Валерия Лутковская, пишет Корреспондент.
"Татьяна Москалькова (уполномоченный по правам человека в РФ, - ред.) сообщила, что по состоянию на 4 сентября 2017 Станислав Клых находился на стационарном лечении в филиале психиатрической больницы Федерального казенного учреждения здравоохранения Медико-санитарная часть №74 Федеральной службы исполнения наказаний России в городе Магнитогорск", - сообщила Лутковская.
При этом отмечается, что Клыха доставили в медучреждение по его согласию.
"Учитывая улучшение общего состояния Станислава Клыха, в ближайшее время планируется его выписка из стационара. О направлении для дальнейшего отбывания наказания вам будет сообщено дополнительно", - рассказала украинский омбудсмен.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, адвокат Илья Новиков утверждает, что политзаключенный Станислав Клых в настоящее время находится в городе Магнитогорск в Российской Федерации, а не в Челябинске.