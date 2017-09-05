Стало известно, когда Украина поднимет в ООН вопрос о миротворцах на Донбассе

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко поднимет вопрос о введении миротворцев в зоне конфликта на Донбассе на Генеральной ассамблее ООН. Такое заявление сделал представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, пишет Радио Свобода .

"Порошенко будет выступать в Генассамблее, есть смысл изложить наше видение. Дело не в том, нравится это России или нет, мы имеем право на собственные убеждения, мы их будем продвигать и в рамках Генассамблеи также. Президент Украины будет выступать 20 числа (сентября, - ред.) в Совете безопасности ООН, будет специальное заседание посвященное миротворчеству. Думаю, это будет еще одна возможность сказать о нашем видении роли ООН на Донбассе", - отметил украинский дипломат.

При этом Ельченко подчеркнул. что данный вопрос достаточно сложный.

"Пока этот конфликт не будет заморожен, то есть прекратятся боевые действия, думаю, ни одна страна не позволит себе отправить своих миротворцев, которые бы действовали в условиях активных боевых действий", - констатировал дипломат.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что делегация РФ внесет в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении на востоке Украины миротворческой миссии .

В то же время глава так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко также заявил о готовности рассмотреть введение миротворцев ООН на Донбасс .