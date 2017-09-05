В МинАТО сообщили, когда будет готов закон о реинтеграции Донбасса

Законопроект о реинтеграции Донбасса будет готов уже к концу этого месяца. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, сообщает Радио Свобода.
"Я думаю, что после того, как пройдет Генеральная Ассамблея и станет понятно, каким образом мы будем принимать миротворцев. Думаю, что до конца сентября", - указал заместитель министра.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что проект закона о реинтеграции Донбасса завершен и рассмотрен на 99,9%. Украинские парламентарии смогут услышать некоторые моменты из закона во время обращения президента Украины Петра Порошенко к Верховной Раде.