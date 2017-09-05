В МинАТО сообщили, когда будет готов закон о реинтеграции Донбасса

MIGnews.com.ua

Законопроект о реинтеграции Донбасса будет готов уже к концу этого месяца. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, сообщает Радио Свобода .

"Я думаю, что после того, как пройдет Генеральная Ассамблея и станет понятно, каким образом мы будем принимать миротворцев. Думаю, что до конца сентября", - указал заместитель министра.