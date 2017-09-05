Рева назвал условия для получения досрочной пенсии

MIGnews.com.ua

Руководитель Министерства социальной политики Андрей Рева заявил, что после того, как пенсионная реформа будет проведена, нынешний большой список льготников, у которых будет право досрочно выйти на пенсию, пересмотрят в сторону сокращения. Об этом сообщает Укринформ .

"На досрочную пенсию будут иметь право те, кто работает во вредных условиях труда по Списку 1 и Списку 2, люди, которые реально тратят своё здоровье; во-вторых, это должны быть военнослужащие, которые с оружием в руках защищают Украину (они будут иметь право на пенсию по выслуге лет), и ограниченный ряд других категорий работников, которые реально имеют большие трудовые расходы, чем все остальные", - рассказал Рева.