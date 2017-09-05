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Рева назвал условия для получения досрочной пенсии
05.09.2017 17:21

Рева назвал условия для получения досрочной пенсии

Руководитель Министерства социальной политики Андрей Рева заявил, что после того, как пенсионная реформа будет проведена, нынешний большой список льготников, у которых будет право досрочно выйти на пенсию, пересмотрят в сторону сокращения. Об этом сообщает Укринформ.

"На досрочную пенсию будут иметь право те, кто работает во вредных условиях труда по Списку 1 и Списку 2, люди, которые реально тратят своё здоровье; во-вторых, это должны быть военнослужащие, которые с оружием в руках защищают Украину (они будут иметь право на пенсию по выслуге лет), и ограниченный ряд других категорий работников, которые реально имеют большие трудовые расходы, чем все остальные", - рассказал Рева.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заместитель руководителя Министерства социальной политики Николай Шамбир заявил, что в настоящее время максимальная пенсия в Украине составляет 10 тысяч 740 гривен.

Теги материала: Минсоцполитики, Андрей Рева, пенсия, реформа
Новости СМИ2
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