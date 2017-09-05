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Суд оставил в силе решение об аресте имущества Розенблата
05.09.2017 16:42

Суд оставил в силе решение об аресте имущества Розенблата

Решение суда первой инстанции о наложении ареста на имущество, которое принадлежит народному депутату Украины Бориславу Розенблату, было оставлено без изменений коллегией судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда города Киева.

Во вторник, 5 сентября, коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты, которую подали в интересах народного депутата, на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 24 июля 2017 года.

Отмечается, что по результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей постановила оставить без изменений решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 24 июля 2017. В связи с этим апелляционная жалоба стороны защиты была оставлена без удовлетворения.

Как сообщал MIGnews.com.ua, народный депутат Украины Борислав Розенблат утверждает, что причиной обжалования в Апелляционном суде ареста его имущества стало то, что часть была приобретена совместно с его супругой.

Теги материала: апелляция, суд, Киев, имущество, арест, Борислав Розенблат
Новости СМИ2
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