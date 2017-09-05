Турчинов заявил, что Путин угрожает миру из-за вооружения терроризма

MIGnews.com.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин угрожает миру вооружением терроризма. Таким образом глава СНБО прокомментировал высказывание российского лидера о поставках в Украину вооружения из США.

Турчинов выразил мнение, что заявления Путина являются "свидетельством готовности РФ к демонстративному продолжению финансирования и обеспечения мирового терроризма оружием".

"Президент РФ позволяет себе пугать США и международное сообщество тем, что на оккупированной российскими войсками территории Донбасса якобы осталось "достаточно оружия", которое могут направить в любую горячую точку мира, "чувствительную для тех, кто создает им проблемы", - то есть США", - отметил секретарь СНБО.

Он также подчеркнул, что все оружие, которое в настоящее время есть у боевиков, было поставлено на оккупированные территории Донбасса из России.