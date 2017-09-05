Турчинов заявил, что Путин угрожает миру из-за вооружения терроризма

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин угрожает миру вооружением терроризма. Таким образом глава СНБО прокомментировал высказывание российского лидера о поставках в Украину вооружения из США.
Турчинов выразил мнение, что заявления Путина являются "свидетельством готовности РФ к демонстративному продолжению финансирования и обеспечения мирового терроризма оружием".
"Президент РФ позволяет себе пугать США и международное сообщество тем, что на оккупированной российскими войсками территории Донбасса якобы осталось "достаточно оружия", которое могут направить в любую горячую точку мира, "чувствительную для тех, кто создает им проблемы", - то есть США", - отметил секретарь СНБО.
Он также подчеркнул, что все оружие, которое в настоящее время есть у боевиков, было поставлено на оккупированные территории Донбасса из России.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ситуация на Донбассе усугубится, если Соединенные Штаты Америки передадут Украине летальное оружие.