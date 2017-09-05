Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
В Минобороны сообщили, когда военным в АТО выдадут зимнюю форму
05.09.2017 16:18

В Минобороны сообщили, когда военным в АТО выдадут зимнюю форму

Заместитель главы центрального управления вещевого обеспечения тыла Вооруженных сил Украины Дмитрий Кузнецов заявил, что военные, выполняющие задачи в зоне проведения антитеррористической операции, получат новые комплекты зимней одежды до конца сентября. Об этом сообщает Укринформ.

"На сегодня в центрах обеспечения ВСУ накоплен необходимый ресурс имущества, который позволяет начать обеспечение войск. В первую очередь организовано обеспечение войск, задействованных в выполнении задач в районе АТО, восстановлении боеспособности войск, а также в дальнейшем будет организовано обеспечение войск, которые находятся в пунктах постоянной дислокации. По планам, до конца сентября этого года мы завершим вещевое обеспечение", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, сколько комплектов одежды имеется сейчас, заместитель начальника центрального управления вещевого обеспечения тыла ВСУ подчеркнул, что это "чувствительная" информация, но в этом году количество комплектов увеличили на 20%.

"Это очень чувствительная информация, однако могу отметить, что произведено больше сотни тысяч комплектов. По сравнению с прошлым годом это на 20% больше", - объяснил он.

Кузнецов добавил, что до конца года всему личному составу предоставят новую зимнюю форму, отметив, что стоимость одного зимнего комплекта составляет около восьми тысяч гривен.

Также сообщается, что впервые в комплект входят зимние куртки с улучшенным утеплением, флисовые куртки, зимние флисовые перчатки с замшевыми наладонниками и шарф "труба". Дополнительно ввели два комплекта зимнего белья, три пары зимней обуви с высокими берцами.

Кроме того, согласно информации Министерства обороны, срок эксплуатации зимнего костюма в пункте постоянной дислокации составляет три года. В зоне АТО такие сроки не устанавливают, при повреждении вещевого имущества при исполнении боевых задач оно заменяется.

Зимнюю куртку из новых комплектов можно использовать в температурном диапазоне от +10 до -30 градусов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об амнистии в 2016 году".

Теги материала: АТО, Минобороны, комплект, форма
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

На фоне ситуации вокруг КНДР Япония хочет значительно увеличить оборонный бюджет
Важное
На фоне ситуации вокруг КНДР Япония хочет значительно увеличить оборонный бюджет
Мининформполитики обнародовало доказательства участия военных РФ в агрессии на Донбассе
Важное
Мининформполитики обнародовало доказательства участия военных РФ в агрессии на Донбассе
Делегация НАТО проверит украинскую армию
Важное
Делегация НАТО проверит украинскую армию
Матиос рассказал подробности трагедии под Иловайском
Важное
Матиос рассказал подробности трагедии под Иловайском
Министр обороны Грузии отменил свою поездку на парад в Украину
Важное
Министр обороны Грузии отменил свою поездку на парад в Украину
Полторак: Генштаб готов к угрозе вторжения России
Важное
Полторак: Генштаб готов к угрозе вторжения России

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017
Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
Эксклюзив  Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
04.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 4 - 10 сентября.
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 4 - 10 сентября.
04.09.2017
Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)
Эксклюзив  Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)  Фоторепортаж
02.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика