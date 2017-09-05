В Минобороны сообщили, когда военным в АТО выдадут зимнюю форму

MIGnews.com.ua

Заместитель главы центрального управления вещевого обеспечения тыла Вооруженных сил Украины Дмитрий Кузнецов заявил, что военные, выполняющие задачи в зоне проведения антитеррористической операции, получат новые комплекты зимней одежды до конца сентября. Об этом сообщает Укринформ .

"На сегодня в центрах обеспечения ВСУ накоплен необходимый ресурс имущества, который позволяет начать обеспечение войск. В первую очередь организовано обеспечение войск, задействованных в выполнении задач в районе АТО, восстановлении боеспособности войск, а также в дальнейшем будет организовано обеспечение войск, которые находятся в пунктах постоянной дислокации. По планам, до конца сентября этого года мы завершим вещевое обеспечение", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, сколько комплектов одежды имеется сейчас, заместитель начальника центрального управления вещевого обеспечения тыла ВСУ подчеркнул, что это "чувствительная" информация, но в этом году количество комплектов увеличили на 20%.

"Это очень чувствительная информация, однако могу отметить, что произведено больше сотни тысяч комплектов. По сравнению с прошлым годом это на 20% больше", - объяснил он.

Кузнецов добавил, что до конца года всему личному составу предоставят новую зимнюю форму, отметив, что стоимость одного зимнего комплекта составляет около восьми тысяч гривен.

Также сообщается, что впервые в комплект входят зимние куртки с улучшенным утеплением, флисовые куртки, зимние флисовые перчатки с замшевыми наладонниками и шарф "труба". Дополнительно ввели два комплекта зимнего белья, три пары зимней обуви с высокими берцами.

Кроме того, согласно информации Министерства обороны, срок эксплуатации зимнего костюма в пункте постоянной дислокации составляет три года. В зоне АТО такие сроки не устанавливают, при повреждении вещевого имущества при исполнении боевых задач оно заменяется.

Зимнюю куртку из новых комплектов можно использовать в температурном диапазоне от +10 до -30 градусов.