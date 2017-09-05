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Посол Украины при НАТО назвал задачу, поставленную ему Порошенко
05.09.2017 15:42

Посол Украины при НАТО назвал задачу, поставленную ему Порошенко

Руководитель Миссии Украины при Организации Североатлантического договора Вадим Пристайко в ходе встречи с журналистами в Брюсселе заявил, что приближение к НАТО путем проведения реформ является одной из главных задач Украины. Об этом сообщает Укринформ.

"Я начинаю работать. Вчера вручил Генеральному секретарю НАТО аккредитационные письма. Ранее это были формальные дипломатические письма, в настоящее время идет речь о четких расставленных акцентах. Письмо было обсуждено с главой государства. В этом письме мы говорим, что наш курс, беспрекословно - на евроатлантическую интеграцию. Мы понимаем, что это - путь реформ, подготовки вооруженных сил, развития мощной экономики и гражданского общества", - указал он.

Помимо этого, посол Украины при НАТО добавил, что Украине необходимо максимально приблизиться к Организации Североатлантического договора.

"Именно такую задачу мне поставил глава государства. Каждый наш шаг должен приближать нас к главной цели - обеспечить безопасность Украины, которую мы видим из-за вступления государства в Североатлантический альянс", - подытожил Пристайко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время конференции послов ЕС в Брюсселе заявил, что Украины нет ни в Европейском союзе, ни в НАТО.

Теги материала: Украина, НАТО, посол, Петр Порошенко
Новости СМИ2
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