Главу Высшего админсуда Нечитайло уволили с должности

MIGnews.com.ua

Председатель Высшего административного суда Украины Александр Нечитайло уволен с занимаемой должности. Об этом сообщил пресс-секретарь Высшего совета правосудия Оксана Лисенка на своей странице в Facebook.

"Высший совет правосудия отправил в отставку председателя Высшего административного суда Украины Александра Нечитайло", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Александр Нечитайло ранее отозвал свое заявление об увольнении по собственному желанию с должности судьи и просил Совет отсрочить рассмотрение его заявления. На должность главы Высшего админсуда Нечитайло назначили 16 июня 2014 года.