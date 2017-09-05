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Главу Высшего админсуда Нечитайло уволили с должности
05.09.2017 15:34

Главу Высшего админсуда Нечитайло уволили с должности

Председатель Высшего административного суда Украины Александр Нечитайло уволен с занимаемой должности. Об этом сообщил пресс-секретарь Высшего совета правосудия Оксана Лисенка на своей странице в Facebook.

"Высший совет правосудия отправил в отставку председателя Высшего административного суда Украины Александра Нечитайло", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Александр Нечитайло ранее отозвал свое заявление об увольнении по собственному желанию с должности судьи и просил Совет отсрочить рассмотрение его заявления. На должность главы Высшего админсуда Нечитайло назначили 16 июня 2014 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, судья Червонозаводского районного суда города Харькова Марина Миндарева была уволена за существенные нарушения законодательства, которые она допустила во время рассмотрения дел о наложении административных взысканий на лиц, участвовавших в массовых акциях в период Революции достоинства.

Теги материала: Высший административный суд Украины, Высший совет правосудия, увольнение, Нечитайло
Новости СМИ2
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