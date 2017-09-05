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МИД Украины о миротворцах на Донбассе: Обсуждать этот вопрос с ОРДЛО не будем
05.09.2017 14:50

МИД Украины о миротворцах на Донбассе: Обсуждать этот вопрос с ОРДЛО не будем

Миротворческая миссия на востоке Украины может способствовать восстановлению мира на Донбассе. Таким образом в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина о возможности размещения миротворцев ООН на Донбассе.

В украинском внешнеполитическов ведомстве подчеркнули, что данный шаг со стороны российского лидера является очередной попыткой Москвы представить агрессию на Донбассе внутренне украинским конфликтом.

"В то же время, Украина как последовательный сторонник инициативы развертывания миротворческой операции ООН на Донбассе, готова прорабатывать этот вопрос", - подчеркнули в МИДе.

И добавили, что постоянному представительству Украины в Нью-Йорке уже было дано поручение провести соответствующие консультации с делегациями в Совете безопасности ООН.

Кроме того было отмечено, что миротворческая операция под эгидой ООН на Донбассе должна помочь "обеспечить прочный мир в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основе минских договоренностей и с соблюдением основных принципов и норм Устава ООН с усилением присутствия СММ ОБСЕ. С тех пор Россия как государство-агрессор постоянно саботировала предложения Украины, отказываясь рассматривать наше обращение в СБ ООН и даже утверждая, как это было в июне 2016 года, что Украина не обращалась к СБ".

В то же время в МИД Украины заявили о неприемлемости переговоров официального Киева с представителями "ДНР" и "ЛНР" по данному вопросу.

"Не может быть речи о получении согласия на проведение ОПМ от незаконных вооруженных формирований, действующих на территории ОРДЛО при поддержке, финансирование и материально-технического обеспечения со стороны РФ", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что делегация РФ внесет в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении на востоке Украины миротворческой миссии.

В то же время глава так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко также заявил о готовности рассмотреть введение миротворцев ООН на Донбасс.

Теги материала: МИД Украины, Донбасс, миротворцы, ООН, Россия, ДНР, ЛНР
Новости СМИ2
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