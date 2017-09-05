В "ДНР" заявили о готовности обсуждать вопрос о миротворцах на Донбассе

Глава так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о готовности рассмотреть введение миротворцев ООН на Донбасс, пишет Корреспондент.
"Народ Донбасса как никто другой заинтересован в том, чтобы начался процесс урегулирования нашего с Киевом конфликта, чтобы перестали гибнуть люди. И ради этой цели мы готовы не только рассматривать любые инициативы, но и выдвигать собственные. Предложение президента России в Совбезе ООН рассмотреть вопрос о введении миротворцев ООН на Донбасс необходимо обсуждать", - заявил Захарченко.
При этом он подчеркнул, что обсуждать этот вопрос он готов только после того, как украинская сторона выполнит свою часть Минских соглашений, а именно отведет вооружение и будет придерживаться режима тишины.
"Только после этого можно говорить о миротворцах как охранниках наблюдателей ОБСЕ предметно. В противном случае, если вооружения украинской стороны останутся на линии разграничения и вести себя Киев будет так, как сегодня, миротворцы могут стать объектом провокаций с украинской стороны", - заверил "глава ДНР".
При этом он отметил недопустимость изменения формата урегулирования ситуации на востоке Украины без одобрения "ДНР" и "ЛНР".
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что делегация РФ внесет в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении на востоке Украины миротворческой миссии.