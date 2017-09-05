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Путин считает нелепыми санкции в отношении России
05.09.2017 13:51

Путин считает нелепыми санкции в отношении России

Внесение России в санкционный список вместе с КНДР является нелепостью. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам саммита БРИКС, пишет Euronews.

По словам российского лидера, также нелепыми он считает просьбы к Москве о присоединении к новым санкциям против Северной Кореи.

"В этих условиях нагнетание военной истерии до хорошего не доведет, это все может привести к глобальной, планетарной катастрофе и к огромному количеству человеческих жертв", - заявил Путин.

Вместе с тем он выразил мнение, что Пхеньян откажется от ядерной программы только в том случае, если будет чувствовать себя в безопасности.

"Для этого нужно вести дело к диалогу между всеми заинтересованными сторонами", - подчеркнул Путин.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ограничительные меры в отношении России снимут только в том случае, если Донбасс будет вновь подконтролен Украине.

Теги материала: Владимир Путин, санкции, КНДР, ядерная программа
Новости СМИ2
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