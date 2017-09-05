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Грузия направила в Украину запрос на выдачу Саакашвили
05.09.2017 13:39

Грузия направила в Украину запрос на выдачу Саакашвили

Министерство юстиции Украины получило запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. Такое заявление сделал замглавы украинского Минюста Сергей Петухов, пишет Интерфакс-Украина.

"Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили. Запрос Главной прокуратуры Грузии был адресован Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре Украины", - сказал Петухов во время пресс-конференции.

Также было отмечено, что Саакашвили является фигурантом четырех уголовных производств, которые были открыты по факту присвоения чужого имущества и злоупотребления служебным положением.

При этом Петухов подчеркнул, что в Грузии предоставили гарантии, что запрос не имеет своей целью преследование лица по политическим мотивам, и что Саакашвили не будет привлечен к ответственности за совершение преступлений, не предусмотренных запросом.

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Министерство юстиции пересылает запрос, полученный от Грузии, и сопутствующие материалы, 94 страницы, в Генеральную прокуратуру Украины для проведения экспедиционной проверки", - отметил замглавы Минюста.

Как сообщал MIGnews.com.ua, бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne заявил, что решил вернуться в Украину в воскресенье, 10 сентября, поскольку так удобней украинцам, которые будут его встречать.

Теги материала: Михаил Саакашвили, Минюст, запрос, Грузия, экстрадиция
Новости СМИ2
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