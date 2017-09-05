Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Лукашенко об учениях "Запад-2017": Армию нужно учить воевать
05.09.2017 13:23

Лукашенко об учениях "Запад-2017": Армию нужно учить воевать

Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" направлены на обучение армии воевать. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Белта.

"Хотел бы накануне начала активной фазы учений "Запад-2017" услышать информацию от Министерства обороны, какова ситуация в этом плане. При этом хочу предупредить: хватит оправдываться - оборонительный характер наши учения носят, еще что-то. Есть армия, есть совместная группировка Беларуси и России на западном направлении. А коль она существует (мы ни от кого это не скрывали), мы ее будем учить воевать. На всякий случай", - заявил белорусский лидер.

При этом он подчеркнул, что Беларусь не собирается ни на кого нападать.  

"А каковы будут эти учения - мы пригласили практически всех желающих. Пусть приезжают и смотрят", - резюмировал Лукашенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Государственная пограничная служба Украины усилила контроль по всем участкам государственной границы перед совместными учениями российских и белорусских военных "Запад-2017".

Теги материала: Лукашенко, Беларусь, Россия, военные учения
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Путин: Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о миротворцах на Донбассе
Важное
Путин: Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о миротворцах на Донбассе
Украина усилила границу из-за российско-белорусских военных учений
Важное
Украина усилила границу из-за российско-белорусских военных учений  Фоторепортаж
Грицак призвал ФСБ РФ перестать дестабилизировать ситуацию в Украине
Важное
Грицак призвал ФСБ РФ перестать дестабилизировать ситуацию в Украине
Министр иностранных дел Японии призвал РФ прекратить экспорт нефти в КНДР
Важное
Министр иностранных дел Японии призвал РФ прекратить экспорт нефти в КНДР
Канцлер Германии призвала ЕС восстановить диалог с Россией по вопросам безопасности
Важное
Канцлер Германии призвала ЕС восстановить диалог с Россией по вопросам безопасности
Глава СБУ предложил уголовно наказывать депутатов, посещающих Россию
Важное
Глава СБУ предложил уголовно наказывать депутатов, посещающих Россию

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017
Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
Эксклюзив  Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
04.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 4 - 10 сентября.
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 4 - 10 сентября.
04.09.2017
Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)
Эксклюзив  Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)  Фоторепортаж
02.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика