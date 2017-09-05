Лукашенко об учениях "Запад-2017": Армию нужно учить воевать

MIGnews.com.ua

Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" направлены на обучение армии воевать. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Белта.

"Хотел бы накануне начала активной фазы учений "Запад-2017" услышать информацию от Министерства обороны, какова ситуация в этом плане. При этом хочу предупредить: хватит оправдываться - оборонительный характер наши учения носят, еще что-то. Есть армия, есть совместная группировка Беларуси и России на западном направлении. А коль она существует (мы ни от кого это не скрывали), мы ее будем учить воевать. На всякий случай", - заявил белорусский лидер.

При этом он подчеркнул, что Беларусь не собирается ни на кого нападать.

"А каковы будут эти учения - мы пригласили практически всех желающих. Пусть приезжают и смотрят", - резюмировал Лукашенко.