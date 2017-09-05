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Путин пригрозил Америке сокращением количества сотрудников дипмиссии США на 155 человек
05.09.2017 13:22

Путин пригрозил Америке сокращением количества сотрудников дипмиссии США на 155 человек

Во вторник, 5 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва имеет право сократить количество сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек, однако пока не будет этого делать, передают РИА Новости.

"Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве, но мы пока не будем этого делать, посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше", - рассказал Путин.

Он аткже сообщил, что к числу работающих в США дипломатов попали и сотрудники российского постоянного представительства при ООН - 155 человек.

Ранее Москва в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылке дипломатов предложила Вашингтону сократить численность диппредставительства в России до 455 человек.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Соединенные Штаты Америки сами приняли решение сократить численность своей дипломатической миссии в России. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Теги материала: Путин, сокращение, сотрудники, США
Новости СМИ2
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