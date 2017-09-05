Путин: Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о миротворцах на Донбассе

MIGnews.com.ua

Российская делегация внесет в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций резолюцию о размещении на востоке Украины миротворческой миссии. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин, пишет ТАСС.

Российский лидер выразил мнение, что размещение сил ООН на Донбассе позволит обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в зоне конфликта и пойдет на пользу "решению проблемы на юго-востоке Украины".

"Министр (иностранных дел РФ Сергей Лавров, - ред.) здесь, будем считать, что это поручение министерству иностранных дел внести соответствующую резолюцию в Совет безопасности", - заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что размещение на Донбассе сил ООН станет возможным только после отвода вооружения и согласования данного вопроса с представителями так называемых Донецкой и Луганской народных республик.