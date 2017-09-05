Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Путин: Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о миротворцах на Донбассе
05.09.2017 11:57

Путин: Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о миротворцах на Донбассе

Российская делегация внесет в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций резолюцию о размещении на востоке Украины миротворческой миссии. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин, пишет ТАСС.

Российский лидер выразил мнение, что размещение сил ООН на Донбассе позволит обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в зоне конфликта и пойдет на пользу "решению проблемы на юго-востоке Украины".

"Министр (иностранных дел РФ Сергей Лавров, - ред.) здесь, будем считать, что это поручение министерству иностранных дел внести соответствующую резолюцию в Совет безопасности", - заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что размещение на Донбассе сил ООН станет возможным только после отвода вооружения и согласования данного вопроса с представителями так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины необходимо развернуть миротворческую миссию под эгидой ООН.

Теги материала: Владимир Путин, Россия, Совбез ООН, Донбасс, конфликт, миротворцы
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [54] всего оценили 7
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Путин считает нелепыми санкции в отношении России
Важное
Путин считает нелепыми санкции в отношении России
Лукашенко об учениях "Запад-2017": Армию нужно учить воевать
Важное
Лукашенко об учениях "Запад-2017": Армию нужно учить воевать
Путин о предоставлении США оружия Украине: Это только усугубит ситуацию на Донбассе
Важное
Путин о предоставлении США оружия Украине: Это только усугубит ситуацию на Донбассе
Украина усилила границу из-за российско-белорусских военных учений
Важное
Украина усилила границу из-за российско-белорусских военных учений  Фоторепортаж
Маск предупредил Путина о третьей мировой войне
Важное
Маск предупредил Путина о третьей мировой войне
Грицак призвал ФСБ РФ перестать дестабилизировать ситуацию в Украине
Важное
Грицак призвал ФСБ РФ перестать дестабилизировать ситуацию в Украине

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017
Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
Эксклюзив  Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
04.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 4 - 10 сентября.
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 4 - 10 сентября.
04.09.2017
Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)
Эксклюзив  Как фанаты сборной Украины прошли 5-тысячным маршем по Харькову (ФОТО)  Фоторепортаж
02.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика