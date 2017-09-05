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Путин о предоставлении США оружия Украине: Это только усугубит ситуацию на Донбассе
05.09.2017 10:59

Путин о предоставлении США оружия Украине: Это только усугубит ситуацию на Донбассе

Ситуация на Донбассе усугубится, если Соединенные Штаты Америки передадут Украине летальное оружие. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам российского лидера, предоставление летального оружия Украине является суверенным решением Америки.

"Мы на этот процесс никак повлиять не сможем. Но есть общие международные правила и подходы - поставки оружия в зону конфликта не идут на пользу умиротворения, а только усугубляют ситуацию", - заявил Путин.

При этом он отметил, что если украинские военные получат американское оружие, то боевики "могут направить имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта".

"У самопровозглашенных республик достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны, у националистических батальонов. И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, трудно сказать, как будут реагировать республики - может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них", - подчеркнул глава российского государства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что в США рассматривается вопрос предоставления Украине летального оружия.

Теги материала: Владимир Путин, Донбасс, США, оружие, Украина
Новости СМИ2
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